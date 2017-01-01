Стало відомо, хто допоміг судді Чаусу зняти з розшуку Іванющенка

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Юрій Іванющенко

Зняттю з розшуку Юри Єнакієвського посприяв суддя Печерського суду

Зняттю з розшуку соратника екс-президента Віктора Януковича «регіонала» Юрія Іванющенка сприяв не лише одіозний суддя Микола Чаус. Про це йдеться у статті «Главкома» «Рука Іванющенка, або Творці однієї «зради».

Щоб справа про зняття з рошуку Іванющенка потрапила до Чауса (1 квітня 2016 року), знадобилася допомога кількох його колег. Як свідчать дані з Єдиного реєстру судових рішень, у березні 2016 року захисники Іванющенка почали вимагати відведення всього складу Печерського суду через політичний тиск на його членів. Керівник суду Сергій Вовк пішов їм назустріч та написав відповідне звернення до Апеляційного суду Києва. Судді апеляції – Степан Гладій, Тетяна Тютюн та Оксана Павленко – погодились та 29 березня 2016 року передали справу до Дніпровського суду Києва. Через три дні суддя Дніпровського райсуду Чаус зняв Іванющенка з розшуку.

Як відомо, 1 квітня минулого року суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус за скаргою адвокатів зняв Іванющенка з розшуку. За п’ять днів проти нього також було порушено справу – за аналогічним фактом: винесення завідомо неправосудної ухвали. Скандал довкола судді Чауса, якого до того ж було згодом затримано за хабар у розмірі 150 тис. дол., добре відомий.

Згодомправомірність закриття провадження підтвердили своїми рішеннями Апеляційний суд, Вищий суд у цивільних та кримінальних справах та, врешті-решт, Верховний суд України.

Детальніше читайте у статті «Главкома» «Рука Іванющенка, або Творці однієї «зради»