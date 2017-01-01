У Молдові зареєстровано запит на екстрадицію українського судді-хабарника Чауса

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Микола Чаус

Водночас глава Антикорупційної прокуратури Молдови не повідомив, чи звертався Чаус з проханням про надання йому політичного притулку

Антикорупційна прокуратура Молдови отримала запит від Генпрокуратури України на екстрадицію судді-втікача Миколи Чауса.

Дану інформацію підтвердив глава Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь в коментарі «Укрінформу».

«Ми отримали і зареєстрували запит на екстрадицію Миколи Чауса. Розпочато процедуру підготовки необхідних для цього документів. Це займе деякий час, оскільки при підготовці та оформленні цих документів мають бути дотримані усі передбачені законодавством процедури», - відзначив Морарь.

На запитання, чи не звертався Чаус з проханням про надання йому політичного притулку в Молдові, глава відомства відповів, що він не володіє такою інформацією, оскільки антикорупційна прокуратура не займається питаннями надання політичного притулку.

Як повідомлялося, Морарь заявляв, що Чаус сам здався правоохоронцям у Кишиневі.

Другого березня у Кишиневі суд заарештував київського суддю Чауса.

Раніше Інтерпол оголосив Чауса в міжнародний розшук.

За даними слідства, Чаус отримав хабар у розмірі $150 тис. у справі про торгівлю димедролом. Гроші суддя ховав у літрових банках.

6 вересня 2016 року Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт Чауса.