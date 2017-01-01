Назване ім’я нового керівника столичного театру «Актор»

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Фото: Facebook Слави Жили

Київський театр «Актор» очолив відомий режисер Слава Жила

Конкурсна комісія департаменту культури Київської міської держадміністрації обрала на відкритому конкурсі тетрального продюсера Славу Жилу директором-художнім керівником столичного театру «Актор». Про це повідомив сам Жила на своїй сторінці у Facebook.

Остання гучна робота Слави Жили - вистава «Здрастуйте, я ваша тітонька». Її прем'єра відбулася наприкінці минулого року в столичному театрі оперети. Тепер антрепризна постановка з аншлагами гастролює Україною.

Раніше в коментарі «Главкому» Слава Жила висловив думку, що потік російських «гастролерів» створює проблеми для розвитку українського театру, бо в російській антрепризф «мало мистецтва і багато комерції».