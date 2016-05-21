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    Стало відомо ім’я судді, якого затримали на хабарі у Києві

    • Сьогодні, 05:14
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    Повідомляється, що це Сергій Зінченко, посередником в оборудці був директор адвокатського бюро ПМ і Компанія Віталій Холоденко

    Суддею Солом'янського районного суду Києва, якого затримали на хабарі, виявився Сергій Зінченко.

    Про це повідомило видання «Українська правда», з посиланням на джерела в адвокатських колах.

    За даними видання, посередником при отриманні хабара виступав директор адвокатського бюро ПМ і Компанія Віталій Холоденко.

    Повідомляється, хабар у розмірі 22 тис. дол вони повинні були передати службовим особам Міністерства юстиції за сприяння у скасуванні арешту приміщення, яке знаходилося в заставі банку.

    Згідно з даними декларації про доходи за 2015 рік, Зінченко належить земельна ділянка площею 1,31 кв м в селищі «Зелений Бор» Васильківського району.

    Також, він є власником автомобіля Lexus 2007 року випуску.

    У 2015 році суддя отримав 188 900 грн зарплати, а його дружина Катерина – 18,52 тис. грн.

    Також, суддя взяв кредит у банку в розмірі 89 тис. грн.

    Як відомо, про затримання судді Солом'янського райсуду міста Києва та директора адвокатського бюро стало відомо ввечері 26 січня.

    Джерело: Українська правда

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