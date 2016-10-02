Стало відомо, коли британський суд винесе рішення щодо Brexit



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Верховний суд має вирішити, задовольнити чи відкинути апеляцію уряду

Верховний суд Великої Британії 24 січня винесе рішення у суперечці навколо Brexit. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що Верховний суд вирішить чи задовільнити, чи відкинути апеляцію уряду щодо рішення Високого суду Лондона про запуск статті 50 Договору про ЄС, яким буде розпочата процедура виходу Британії з Євросоюзу, має здійснюватися за згоди парламенту.

Видання повідомляє, що рішення буде оприлюднене о 9.30 ранку.

Напередодні прем'єр Великобританії зазначила, що країна буде домагатися рівноправного партнерства з ЄС, але не застосовуватиме моделі, які вже використовуються іншими країнами, що мають угоди про вільну торгівлю з блоком.