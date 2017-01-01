Стало відомо, про що СБУ допитувала Савченко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп в Службі безпеки дала свідчення щодо замаху на свого колегу по Верховній Раді

Народного депутата Надію Савченко допитали в Службі безпеки України не тільки щодо її візиту до окупованого Донецька, а й у справі про замах на народного депутата Антона Геращенко.

Про це розповіла сестра політика Віра Савченко.

Вона уточнила, що Надія давала свідчення як свідок.

«СБУ викликала Надію як свідка, вона прийшла на допит 7 березня і поспілкувалася зі слідчими», - розповіла Віра Савченко.

Оскільки вона була в полоні «ЛНР», то може знати тих, хто готував замах на Геращенко.

«Оскільки зараз йде процес щодо Ігорю Плотницькому, з викрадення Надії, то були питання про людину, яка її викрадала, про замах на Антона Геращенко, про візит до окупованого Донецьк», - заявила Савченко.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України допитала народного депутата Надію Савченко.

Джерело: Еспресо ТВ