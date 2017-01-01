СБУ допитала Савченко: нардепу можуть оголосити підозру

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Надія Савченко

На допиті Надія Савченко відмовилася відповідати на більшість запитань

Служба безпеки України допитала народного депутата Надію Савченко. Про це журналістам у Черкасах сказав глава СБУ Василь Грицак.

«Вона з'явилася на допит один раз, потім цей допит перенесла і, прийшовши на допит, це було кілька днів тому, вона давала свідчення», – розповів він.

Грицак зазначив, що Савченко при відповідях на більшість запитань посилалася на ст. 63 Конституції і відмовилася відповідати на них.

Глава СБУ наголосив, що допускає оголошення підозри Савченко. «Слідчі збирають матеріали і, якщо цих матеріалів буде достатньо, щоб оголосити підозру, слідчі діятимуть законним способом», – сказав Грицак.

Він заявив, що Савченко не узгоджувала свою поїздку на контрольовану бойовиками територію Донбасу з органами держвлади, зокрема й із СБУ. «Я ніколи не повірю, що її перебування там (на окупованих територіях) відбулося без благословення різних кураторів, у тому числі з Москви», – зауважив він.

Грицак додав, що не може собі уявити, щоб хтось із бійців сил АТО міг поїхати на окуповані території.

Нагадаємо, Савченко побувала в окупованому Донецьку разом із Володимиром Рубаном.

Савченко стверджує, що українська влада готує диверсію проти неї з метою «зачистки». Крім того, вона заявила, що потрапила на непідконтрольну територію стежками, якими возять контрабанду. Вона зазначила, що не переходила лінію розмежування з Володимиром Рубаном, керівником Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус».

27 лютого СБУ скасувала Рубану дозвіл про перетин лінії зіткнення на Донбасі. Раніше СБУ провела опитування Рубана у зв'язку з фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування в районі проведення АТО.

Джерело: Українські новини