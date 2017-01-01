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    Стало відомо, про що Трамп із Путіним говоритиме по телефону

    • Сьогодні, 17:00
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    Трамп усе-таки знайшов час на розмову з главою РФ

    Під час телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і главою РФ Володимиром Путіним буде, зокрема, обговорюватися питання боротьби з ісламським тероризмом. Про це повідомила радник Трампа Келліенн Конвей, передає «РИА Новости».

    «Я припускаю, що вони обговорять спільну роботу з питання, як ці дві нації, можливо, могли б подолати радикальний ісламський тероризм», – заявила вона.

    Тим часом у Кремлі підтвердили, що Трамп і Путін проведуть телефонні переговори завтра, 28 січня.

    Як повідомлялось, за інформацією джерел у Вашингтоні, адміністрація Трампа підготувала указ про зняття санкцій з РФ.

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