ЗМІ: У Трампа підготували указ про зняття санкцій з Росії

Про які саме санкції йдеться, ЗМІ не уточнюють

В адміністрації президента США Дональда Трампа підготували указ про зняття санкцій з Росії.

Про це у Twitter написав старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council (США) Фабріс Потьє, посилаючись на інформацію власних джерел.

Потьє повідомляє, що 28 січня Трамп проведе телефонні розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом РФ Володимиром Путіним.

DC sources say that Trump admin has an executive order ready to lift Russia sanctions. @POTUS to talk to Merkel and then Putin on Saturday