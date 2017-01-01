ЗМІ: У Трампа підготували указ про зняття санкцій з Росії

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Про які саме санкції йдеться, ЗМІ не уточнюють

В адміністрації президента США Дональда Трампа підготували указ про зняття санкцій з Росії.

Про це у Twitter написав старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council (США) Фабріс Потьє, посилаючись на інформацію власних джерел.

Потьє повідомляє, що 28 січня Трамп проведе телефонні розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом РФ Володимиром Путіним.

DC sources say that Trump admin has an executive order ready to lift Russia sanctions. @POTUS to talk to Merkel and then Putin on Saturday — Fabrice Pothier (@FabricePothier) 26 января 2017 г.

Крім того, цю інформацію підтверджує й співробітник американського видання Politico Сьюзен Глассер.

Hearing Trump world has text of order floating around to ease Russia sanctions. Will they put out before Tillerson confirmed SecState? — Susan Glasser (@sbg1) 26 января 2017 г.

«Джерела кажуть, що в адміністрації Трампа є урядове розпорядження щодо скасування санкцій проти Росії», - йдеться у повідомленні Потьє.

Про які саме санкції йдеться, джерела не уточнюють.

Раніше у Кремлі повідомили, що Дональд Трамп проведе першу після інавгурації телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це також повідомила журналіст NBC Хейлі Джексон у Twitter, посилаючись на джерела у Білому домі. Згідно із повідомленням журналістки, Трамп планує поговорити по телефону із Путіним вже цими вихідними.