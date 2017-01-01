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    ЗМІ: У Трампа підготували указ про зняття санкцій з Росії

    • Сьогодні, 09:43
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    Про які саме санкції йдеться, ЗМІ не уточнюють

    В адміністрації президента США Дональда Трампа підготували указ про зняття санкцій з Росії.

    Про це у Twitter написав старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council (США) Фабріс Потьє, посилаючись на інформацію власних джерел.

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    Потьє повідомляє, що 28 січня Трамп проведе телефонні розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом РФ Володимиром Путіним.

    Крім того, цю інформацію підтверджує й співробітник американського видання Politico Сьюзен Глассер.

    «Джерела кажуть, що в адміністрації Трампа є урядове розпорядження щодо скасування санкцій проти Росії», - йдеться у повідомленні Потьє.

    Про які саме санкції йдеться, джерела не уточнюють.

    Раніше у Кремлі повідомили, що Дональд Трамп проведе першу після інавгурації телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним.

    Про це також повідомила журналіст NBC Хейлі Джексон у Twitter, посилаючись на джерела у Білому домі. Згідно із повідомленням журналістки, Трамп планує поговорити по телефону із Путіним вже цими вихідними.

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