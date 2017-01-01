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    Стало відомо, скільки міністр культури Нищук заробив у грудні

    • Сьогодні, 13:18
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    Євген Нищук
    Євген Нищук

    Посадовий оклад Нищука – 10 тис. 181 гривня, однак йому за грудень нарахували аж 90,5 тис.

    Заробітна плата міністра культури Євгена Нищука за грудень становила 90 тис. 578 гривень. Про це йдеться у відповіді Міністерства культури на запит «Українських новин»

    З них посадовий оклад становив 10 тис. 181 грн, надбавка за роботу з таємними документами – 1 тис. 527 грн, надбавка за вислугу років – 305 грн, надбавка за інтенсивність праці – 10 тис. 181 грн, відпускні – 8 тис. 337 грн, премія – 25 тис. 455 грн.

    Згідно з відповіддю Мінкультури, у грудні Нищук також отримав матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі 34 тис. 589 грн.

    Як повідомлялося, директору Національного антикорупційного бюро України Артему Ситнику протягом січня–листопада 2016 року було нараховано заробітної плати на загальну суму 1,3 млн грн, і після сплати податків він отримав 1,06 млн грн

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