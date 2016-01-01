За 11 місяців Ситник заробив понад мільйон гривень

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Артем Ситник

Сплативши всі податки, директор НАБУ отримав 1 млн 60 тис. 302 грн за неповний рік роботи

Директору Національного антикорупційного бюро України Артему Ситнику протягом січня–листопада 2016 року було нараховано заробітної плати на загальну суму 1,3 млн грн, і після сплати податків він отримав 1,06 млн грн. Про це повідомили у НАБУ у відповіді на інформаційний запит УНН.

«За період січень–листопад 2016 року Артему Ситнику нараховано заробітної плати на загальну суму 1 млн 317 тис. 145,94 грн», – повідомили у відомстві. Тобто, сплативши всі податки, директор бюро отримав 1 млн 60 тис. 302 грн протягом 11 місяців.

У НАБУ пояснили, що зарплата директора складається з посадового окладу та доплат, а саме за вислугу років, за ранг держслужбовця і за роботу, що передбачає доступ до держтаємниці.

Зокрема, у листопаді оклад Ситника становив 63,3 тис. грн, доплата за вислугу років – 18,98 тис. грн, доплата за доступ до держтаємниці – 6,3 тис. грн, доплата за ранг – 581,8 грн, а також (за відрядження чи відпустку) – 35 тис. грн. Таким чином, уточнили в бюро, загалом директору НАБУ було нараховано зарплати 124,2 тис. грн. Проте, після сплати податків (24,2 тис. грн) він отримав 99,96 тис. грн.

Як повідомлялось, заступник генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький – у листопаді заробив майже втричі більше, ніж генпрокурор Юрій Луценко.