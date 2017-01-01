Стало відомо, скільки Омелян заробив у березні

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Фото: censor.net.ua Володимир Омелян

Міністр інфраструктури з усіма компенсаціями та надбавками отримав півсотні тисяч гривень

Заробітна плата міністра інфраструктури Володимира Омеляна за березень склала 51 тис. 418,18 гривень. Про це йдеться у відповіді Міністерства інфраструктури на запит «Українських Новин».

Сума коштів, нарахована Омеляну в березні, склала 51 тис. 418,18 гривень, з них зарплата - 16 тис. гривень, надбавка за вислугу років – 7,2 тис. гривень, надбавка за роботу державним експертом з питань таємниць – 3,2 тис. гривень, грошова компенсація за роботу в умовах режимних обмежень - 3 200 гривень, премія за січень - 8 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці – 13 тис. 818,18 гривень.

Зарплата Омеляна за грудень 2016 року склала 45,7 тис. гривень, за січень - 29,6 тис. гривень, за лютий - 56 тис. гривень.

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