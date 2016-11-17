Стало відомо, скільки Омелян заробив у лютому

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Володимир Омелян

Посадовий оклад міністра інфраструктури становить 13 тис. 600 гривень

Заробітна плата міністра інфраструктури Володимира Омеляна за лютий становила 56 тис. 92 гривні. Про це йдеться у відповіді Міністерства інфраструктури на запит «Українських Новин».

Так, сума коштів, нарахована Омеляну в лютому, становила 56 тис. 92 гривні, з них посадовий оклад - 13 тис. 600 гривень, надбавка за вислугу років - 6 тис. 120 гривень, надбавка за роботу державним експертом з питань таємниць – 2 тис. 720 гривень, грошова компенсація за роботу в умовах режимних обмежень - 2 тис. 720 гривень, відрядні – 5 тис. 376 гривень, перерахунок зарплати з травня 2016 року – 25 тис. 556 гривень.

Зарплата Омеляна за грудень 2016 року становила 45 тис. гривень, за січень - 29 тис. гривень.

Як повідомлялось, заробітна плата прем'єр-міністра Володимира Гройсмана за лютий становила 35 тис. 675 гривень, першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва - 43 тис. 624 гривні.

Заробітна плата міністра інформаційної політики Юрія Стеця за лютий становила 14 тис. 476 грн.

Зарплата голови НАЗК Наталії Корчак за лютий 2017 року становила 101,400 тис. гривень: посадовий оклад – 40,560 тис. гривень, надбавка за вислугу років – 20,280 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці – 40,560 тис. гривень.



