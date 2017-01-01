Стало відомо, скільки Україна ще має отримати грошей від МВФ до кінця року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Згідно з прогнозами регулятора, до кінця 2017 року Україна отримає ще три транші від МВФ

Цього року Україна має отримати ще три транші від Міжнародного валютного фонду та допомогу від Єврокомісії.

Про це під час брифінгу заявив заступник голови Національного банку Олег Чурій, повідомляє Еспресо.TV.

Він зазначив, що, згідно з прогнозами регулятора, до кінця 2017 року Україна отримає ще три транші від МВФ, загальна сума яких становитиме $4,5 мільярда.

«Також ми очікуємо надходження коштів від Єврокомісії в розмірі близько $1,3 мільярда до кінця року, надходження будуть в євро. Наступного року ми очікуємо отримання $3,9 мільярда», – наголосив Чурій.

Він додав, що завдяки цим надходженням, резерви Нацбанку у кінці 2017 року становитимуть $21 мільярд, а до кінця наступного року – $26 мільярдів.

Нагадаємо, що 3 квітня МВФ схвалив виділення Україні траншу в один мільярд доларів.