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    Стало відомо, скільки українців перебуває у полоні бойовиків на Донбасі

    • Сьогодні, 00:54
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    Полонені
    Полонені

    Окрім полонених в зоні АТО, ще 10 українців незаконно утримують в Росії

    Станом на сьогодні 128 громадян України перебувають в заручниках у бойовиків, ще 10 ув'язнені в  Росії.

    Про це в ефірі «5 каналу» заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

    «На сьогоднішній день 128 осіб незаконно утримується в Донецьку і Луганську, ще десятеро в Росії. Ми знаємо про кожну людину все детально, ми спілкуємося з рідними, близькими, але за останні півтора року тема максимально заполітизована. Ми розуміємо, що ухвалюються рішення в Кремлі, хоча кількість звільнених або знайдених зростає», – сказав він.

    Нагадаємо, наприкінці квітня нардеп Ірина Геращенко заявляли, що у полоні бойовиків перебувають 127 українців.

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