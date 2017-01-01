Стало відомо, скільки українців перебуває у полоні бойовиків на Донбасі

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Полонені

Окрім полонених в зоні АТО, ще 10 українців незаконно утримують в Росії

Станом на сьогодні 128 громадян України перебувають в заручниках у бойовиків, ще 10 ув'язнені в Росії.

Про це в ефірі «5 каналу» заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

«На сьогоднішній день 128 осіб незаконно утримується в Донецьку і Луганську, ще десятеро в Росії. Ми знаємо про кожну людину все детально, ми спілкуємося з рідними, близькими, але за останні півтора року тема максимально заполітизована. Ми розуміємо, що ухвалюються рішення в Кремлі, хоча кількість звільнених або знайдених зростає», – сказав він.

Нагадаємо, наприкінці квітня нардеп Ірина Геращенко заявляли, що у полоні бойовиків перебувають 127 українців.