Стало відомо, скільки в березні заробили Парубій та його заступниці

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Андрій Парубій

Спікер отримав понад 20 тис. грн

Заробітна плата голови Верховної Ради Андрія Парубія за березень становила 20,2 тис. гривень, його першого заступника Ірини Геращенко - 19,7 тис. гривень, а заступника голови Оксани Сироїд - 18,6 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді апарату ВР на запит «Українських Новин».

Посадовий оклад Парубія склав 6 тис. 640 гривень, надбавка за ранг - 160 гривень, надбавка за особливий характер роботи та інтенсивність праці - 6 тис. 800 гривень.

Крім того, Парубій отримав 6 тис. 640 гривень премії. Всього з урахуванням окладу всіх надбавок, доплат та винагород він заробив в березні 20 тис. 240 гривень.

Першому віце-спікеру Геращенко всього за березень було нараховано 19 тис. 742 гривні при окладі 6 тис. 474 гривні. При цьому Геращенко отримала 6 тис. 150,30 гривень премії, 6 тис. 634 гривні - надбавки за особливий характер роботи і інтенсивність праці, а ще 323,70 гривні - надбавки за почесне звання.

Зарплата Сироїд за березень склала 18 тис. 613,20 гривень (оклад 6 308 гривень). Вона також отримала премію в розмірі 5 тис. 677,20 гривень та надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці – 6 тис. 468 гривень.

Як повідомлялось, народні депутатки люблять прийти на роботу із дизайнерською сумкою за десятки тисяч гривень чи у взутті, вартість якого перевищує офіційну місячну зарплату парламентарів.