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    Стало відомо, в чому підозрюють заступника криворізького Вілкула

    • Сьогодні, 13:40
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    Євген Удод
    Євген Удод

    Удода підозрюють у вчинені злочинів по ч.2 ст. 129 ККУ (погроза вбивством) та ч.1 ст. 255 ККУ (Організація та участь у злочинній організації)

    У відкритий доступ потрапило повідомлення Генеральної прокуратури про підозру Євгену Удоду - першому заступнику міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула.

    Повідомлення ГПУ виклав у Facebook депутат Криворізької міськради Юліан Морозов.

    «Удод - просто гвинтик, хоч і досить важливий. Те, що сьогодні підтверджується офіційно і документально, ми говоримо весь час. В інтерв'ю, на сесіях, в соцмережах. Говоримо і переконуємо людей, які думають, що вони ж самі - не злочинці, просто працюють на цю систему, «нічого такого не роблячи», що їхня діяльність, а іноді навіть бездіяльність, зміцнює і продовжує час цієї системи. Тим самим не дозволяючи нашому чудовому місту розвиватися, а людям - жити в захищеному і комфортному середовищі з рівними можливостями», - написав Морозов.

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    На його думку, «це ще далеко не перемога, але серйозний доказ того, що система тріщить і приречена».

    Згідно повідомлення про підозру, Удод з 22.06.2016 по 17.05.2017 вчинив злочини проти громадської безпеки та проти життя та здоров’я осіб. Удода підозрюють у вчинені злочинів по ч.2 ст. 129 ККУ (погроза вбивством) та ч.1 ст. 255 ККУ (Організація та участь у злочинній організації).

    Також вказано, що перший заступник міського голови Кривого Рогу був членом злочинної організації Антона Михайленка, яка мала на меті привласнення та розтрату коштів у сфері діяльності службових осіб міськради Кривого Рогу.

    У Кривому Розі кілька днів на роботу до міськради не виходять п'ять із семи заступників міського голови Юрія Вілкула, а також деякі начальники управлінь і їх заступники. Це сталося після затримання в.о. начальника управління містобудування, архітектури і земельних відносин виконкому міськради Кривого Рогу Валерія Нетяженка.

    У середу, 17 травня, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що в Кривому Розі тривають обшуки та інші слідчі дії у справі про злочинну організацію, яка займалася розкраданням коштів в особливо великих розмірах.

    Цього ж дня під будівлею міськради Кривого Рогу відбувся мітинг щодо відкликання 11 депутатів-перебіжчиків, відставки глави тервиборчкому Павла Гівеля, ліквідації муніципальної гвардії і контролю за роботою ТВК.

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