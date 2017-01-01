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    Стало відомо, як проголосувала Україна на «Євробаченні»

    • Сьогодні, 09:13
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    Вєрка Сердючка
    Фото: eurovision.ua
    Вєрка Сердючка

    Глядачі найвищий бал поставили Молдові, а журі – Білорусі

    Стали відомі детальній оцінки, які виставили конкурсантам фіналу «Євробачення» українські глядачі і національне журі.

    Зокрема, глядачі найвищий бал – 12 – поставили Молдові, а журі – Білорусі. Найнижчий бал від глядачів відійшов Норвегії, а від журі – Бельгії.

    Оцінки конкурсантам фіналу від журі:

    12 – Білорусь
    10 – Португалія
    8 – Угорщина
    7 – Хорватія
    6 – Азербайджан
    5 – Франція
    4 – Молдова
    3 – Нідерланди
    2 – Австралія
    1 – Бельгія

    Оцінки конкурсантам фіналу від глядачів:

    12 – Молдова
    10 – Португалія
    8 – Білорусь
    7 – Швеція
    6 – Франція
    5 – Бельгія
    4 – Угорщина
    3 – Румунія
    2 – Болгарія
    1 – Норвегія

    Нагадаємо, Сальвадор Собрал з піснею «Amar Pelos Dois» сенсаційно здобув перемогу на «Євробаченні-2017», набравши найбільшу кількість балів - 758. Друге місце посів Крістіан Костов з Болгарії - 615 балів, а третє - представники Молдови SunStroke Project з 374 балами.

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