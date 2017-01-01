Стало відомо, як проголосувала Україна на «Євробаченні»
- Сьогодні, 09:13
-
Розсилка
Глядачі найвищий бал поставили Молдові, а журі – Білорусі
Стали відомі детальній оцінки, які виставили конкурсантам фіналу «Євробачення» українські глядачі і національне журі.
Зокрема, глядачі найвищий бал – 12 – поставили Молдові, а журі – Білорусі. Найнижчий бал від глядачів відійшов Норвегії, а від журі – Бельгії.
Оцінки конкурсантам фіналу від журі:
12 – Білорусь
10 – Португалія
8 – Угорщина
7 – Хорватія
6 – Азербайджан
5 – Франція
4 – Молдова
3 – Нідерланди
2 – Австралія
1 – Бельгія
Оцінки конкурсантам фіналу від глядачів:
12 – Молдова
10 – Португалія
8 – Білорусь
7 – Швеція
6 – Франція
5 – Бельгія
4 – Угорщина
3 – Румунія
2 – Болгарія
1 – Норвегія
Нагадаємо, Сальвадор Собрал з піснею «Amar Pelos Dois» сенсаційно здобув перемогу на «Євробаченні-2017», набравши найбільшу кількість балів - 758. Друге місце посів Крістіан Костов з Болгарії - 615 балів, а третє - представники Молдови SunStroke Project з 374 балами.