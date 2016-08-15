Старшого слідчого ГПУ віддали під суд за крадіжку під час обшуку, – НАБУ

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Старший слідчий ГПУ під час проведення обшуку в домоволодінні голови однієї із сільських рад Черкаської області заволодів талонами на пальне

Детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування щодо старшого слідчого Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури, якого підозрюють у злочині, передбаченому ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Як повідомляє прес-служба НАБУ, 25 січня підозрюваному було вручено обвинувальний акт, найближчим часом він буде направлений до суду. У Бюро підкреслили, що підозрюваному може загрожувати обмеження або позбавлення волі строком до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

«Як встановили детективи НАБУ, старший слідчий ГПУ, користуючись відсутністю очевидців та зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання професійних обов'язків – проведення обшуку в домоволодінні голови однієї із сільських рад Черкаської області, підозрюваного в отриманні майже 5 млн грн хабара, заволодів майном сільської ради – талонами на пальне (загалом на 330 л бензину марки «А-92»). Ці талони правоохоронець у подальшому неодноразово використовував для власних потреб та членів сім'ї», – йдеться в повідомленні.

Слідчого затримали 22 вересня минулого року. Розслідування злочину почалося 1 вересня після отримання правоохоронцями відповідної заяви від потерпілої сторони.