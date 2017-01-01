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    Статки Кадирова з 2015 року виросли більш ніж в два рази

    • Сьогодні, 18:36
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    Рамзан Кадиров з дружиною
    Рамзан Кадиров з дружиною

    Дружина глави Чечні минулого року заробила 2,1 млн рублів

    Доходи глави Чечні Рамзана Кадирова в 2016 році збільшилися більш ніж в два рази в порівнянні з 2015 роком, коли він заробив трохи більше 5 млн руб., й склали 11,5 млн рублів.

    Відповідна інформація міститься в декларації про доходи, витрати і майно Кадирова, опублікованій на офіційному сайті адміністрації глави і уряду Чеченської Республіки.

    Згідно з декларацією, Кадиров володіє житловим будинком площею 2344,3 кв. м. і ділянкою площею 3668 кв. м.

    Також у глави Чечні, його дружини і 12 дітей в користуванні знаходиться житловий будинок площею 300 кв. метрів. Згідно з декларацією, транспорту у керівника Чеченської Республіки як не було, так і немає.

    Дружина глави республіки Медні Кадирова заробила в минулому році 2,1 млн рублів.

    Раніше повідомлялося, що у Чечні вбили бійця Росгвардії через підозри в гомосексуальній орієнтації.

    Джерело: ТАСС

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