Статки Кадирова з 2015 року виросли більш ніж в два рази

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Рамзан Кадиров з дружиною

Дружина глави Чечні минулого року заробила 2,1 млн рублів

Доходи глави Чечні Рамзана Кадирова в 2016 році збільшилися більш ніж в два рази в порівнянні з 2015 роком, коли він заробив трохи більше 5 млн руб., й склали 11,5 млн рублів.

Відповідна інформація міститься в декларації про доходи, витрати і майно Кадирова, опублікованій на офіційному сайті адміністрації глави і уряду Чеченської Республіки.

Згідно з декларацією, Кадиров володіє житловим будинком площею 2344,3 кв. м. і ділянкою площею 3668 кв. м.

Також у глави Чечні, його дружини і 12 дітей в користуванні знаходиться житловий будинок площею 300 кв. метрів. Згідно з декларацією, транспорту у керівника Чеченської Республіки як не було, так і немає.

Дружина глави республіки Медні Кадирова заробила в минулому році 2,1 млн рублів.

Раніше повідомлялося, що у Чечні вбили бійця Росгвардії через підозри в гомосексуальній орієнтації.

Джерело: ТАСС