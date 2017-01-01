Статус основного союзника США поза НАТО не дає гарантій безпеки Україні – експерт-американіст

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Україна і НАТО

Ми можемо отримати ефект другого Будапештського меморандуму, зазначив експерт

Надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО не дає ніяких гарантій щодо безпеки. Депутати у своїй постанові до Конгресу США не правильно розуміють поняття союзництва. Таке нерозуміння вводить в оману населення , і як наслідок будуть завищенні очікування.

Про це розповів Микола Бєлєсков, аналітик Інституту світової політики, експерт-американіст, під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

«Фактично депутати будуть створювати ілюзію, що у США є такі безпекові зобов’язання перед Україною. Ми можемо отримати ефект другого Будапештського меморандуму. Якщо ви згадаєте, коли почалася агресія РФ проти України, відразу всі почали згадувати про цей меморандум, але ніхто толком не прочитав його суть», - говорить Бєлєсков.

За його словами, у своїй постанові депутати написали, «тим самим буде наповнено дух і букву Будапештського меморандуму». Але формально там ніяких гарантій не надається.

«Тому, якщо ми отримаємо статус основного союзника США поза НАТО під таким соусом, то всі будуть піаритися на цьому. І це може ввести в оману українське населення, будуть завищенні очікування щодо взаємодії зі США, а потім буде гірке розчарування. Населенню ніхто толком до сих пір нічого не пояснив», - підсумував Бєлєсков.

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Нагадаємо, що 22 березня Верховна Рада звернулася до Конгресу США щодо гарантій безпеки для України.

Також пропонуємо переглянути запис прес-конференції тут.