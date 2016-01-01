Стець відзвітував за рік роботи: виконали всі завдання

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Міністерство інформаційної політики України прозвітувало за результатами своєї діяльності в 2016 році

Завдання, які ставилися на початку року, відомство виконало, заявив міністр інформаційної політики

У четвер, 22 грудня, в Кабінеті міністрів України представники Міністерства інформаційної політики України презентували аналіз роботи відомства за 2016 рік.

Як повідомляєпрес-служба міністерства, глава відомства Юрій Стець заявив: «Завдання, які ми перед собою ставили на початку року, відомство виконало. Наприклад, із обмеженим фінансуванням у сфері іномовлення це вдавалося вкрай тяжко. Але моя команда, зі штатом трохи більше 20 людей, робила все можливе. Це ви можете бачити в нашому звіті».

Під час звіту заступник міністра в напрямі розбудови іномовлення України Артем Біденко зазначив, що є хороший результат включень у світі телеканалу UATV: «Не витрачаючи державних коштів, нам вдалося включити телеканал іномовлення України в 22 кабельних мережах Польщі, а також у Грузії, державах Балтії, Данії, Румунії та інших європейських країнах. Загалом це близько 58 мереж кабельних операторів».

Радник міністра Юлія Каздобіна зазначила, що протягом року в напрямі інформаційної реінтеграції Криму МІП реалізовано 6 масштабних комунікаційних кампаній, ініційовано визнання 26 лютого Днем спротиву російській окупації.

Радник міністра з питань інформаційної реінтеграції Донбасу Дмитро Ткаченко повідомив: «До презентації вже готова Дорожня карта розробки Стратегії інформаційної реінтеграції Донбасу – документ, що дасть змогу сформувати чітке розуміння в суспільстві та в державі про те, що ми робимо для наших громадян зі східних регіонів та яких результатів досягаємо».

У напрямі відновлення мовлення Олександр Бригинець, радник міністра з питань відновлення мовлення (народний депутат України), за результатами роботи моніторингової місії МІП в зоні АТО, що діє під його керівництвом, доповів: «Тепер, коли вежа на Карачуні запрацювала, в місцевих жителів є великий вибір українських телеканалів. Всі антени налаштовують так, щоб зловити саме українських мовників».