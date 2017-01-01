Столичне таксі потрапило у смертельну ДТП: водій загинув, пасажиру відірвало руку

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ДТП у Києві

Медикам довелося рятувати пасажира з відірваною рукою

У Києві на проспекті Перемоги сталася жахлива ДТП з летальним наслідком.

Про це повідомляють «Вартові Еспресо».

Під Повітрофлотським шляхопроводом у напрямку Шулявської водій таксі Kia Cerato не впорався з керуванням, унаслідок чого автівку занесло і відкинуло у відбійник. Удар був такої сили, що уламки автомобіля розкинуло у радіусі кількох десятків метрів.

Щоб уникнути займання паливно-мастильних матеріалів, на місце пригоди прибули пожежники. А медикам довелося рятувати пасажира з відірваною рукою, який вийшов з машини самотужки.

На жаль, водій таксі отримав пошкодження, несумісні з життям. Рух в обох напрямках частково обмежений, проте без значних заторів.