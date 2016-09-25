Стрілянина у Дніпрі: патрульні застосували зброю, затримуючи автокрадія

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В результаті стрілянини у машини були пробиті три колеса, пошкоджений паливний бак, двигун та акумулятор

Під час тривалого переслідування поліцейські неодноразово давали команду водієві зупинитись, однак затримати викрадача вдалось тільки після застосування табельної вогнепальної збої.

22 січня житель м. Дніпра залишив свій автомобіль «ВАЗ 21011» на автостоянці торгівельно-розважального центру м. Дніпра. Коли він вийшов на вулицю, то авто на стоянці вже не було. Чоловік відразу повідомив до поліції про викрадення автомобіля.

Отримавши орієнтування, екіпажем патрульної поліції на Донецькому шосе було помічено схоже авто. Вимоги патрульних зупинити автомобіль водій проігнорував та прискорив швидкість. Поліцейські були вимушені застосувати вогнепальну зброю для зупинки транспортного засобу. В результаті стрілянини у машини були пробиті три колеса, пошкоджений паливний бак, двигун та акумулятор. Чоловік, який сидів за кермом, був затриманий патрульними та мав явні ознаки наркотичного сп’яніння.

Підозрюваним у викраденні машини виявився 29-ти річний чоловік, раніше судимий за крадіжку. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

За незаконне заволодіння транспортним засобом слідчим Дніпровського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 кримінального кодексу України. За вказаний злочин чоловікові може загрожувати штраф або обмеження волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.