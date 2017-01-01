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    «Студенти за Фійона»: кандидати в президенти Франції обсипали борошном

    • Сьогодні, 07:51
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    Французького політика Франсуа Фійона&nbsp;обсипали борошном
    Французького політика Франсуа Фійона обсипали борошном

    Охоронці схопили нападника і повалили його на землю

    Кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона обсипали борошном на передвиборчому заході в Страсбурзі.

    Коли політик йшов до сцени, до нього підскочив чоловік у футболці з написом «студенти за Фійона» і висипав з пакету борошно, засипавши обличчя і костюм політика, повідомляє BFM TV.

    Охоронці схопили нападника і повалили його на землю.

    Зі сцени Фійон поскаржився, що став мішенню для безпрецедентного переслідування.

    «Вони роблять все, що можуть, щоб демотивувати мене. Але, друзі мої, те, що нас не вбиває – робить сильнішими», - сказав Фійон.

    Нагадаємо, згідно останніх опитування, кандидат в президенти Франції від республіканців Франсуа Фійон в першому турі замикає трійку лідерів президентських перегонів: його підтримують 18% виборів.

    Франція
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