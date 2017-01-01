«Студенти за Фійона»: кандидати в президенти Франції обсипали борошном

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Французького політика Франсуа Фійона обсипали борошном

Охоронці схопили нападника і повалили його на землю

Кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона обсипали борошном на передвиборчому заході в Страсбурзі.

Коли політик йшов до сцени, до нього підскочив чоловік у футболці з написом «студенти за Фійона» і висипав з пакету борошно, засипавши обличчя і костюм політика, повідомляє BFM TV.

Охоронці схопили нападника і повалили його на землю.

Зі сцени Фійон поскаржився, що став мішенню для безпрецедентного переслідування.

«Вони роблять все, що можуть, щоб демотивувати мене. Але, друзі мої, те, що нас не вбиває – робить сильнішими», - сказав Фійон.

Нагадаємо, згідно останніх опитування, кандидат в президенти Франції від республіканців Франсуа Фійон в першому турі замикає трійку лідерів президентських перегонів: його підтримують 18% виборів.