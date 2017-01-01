Суд арештував фігуранта справи Курченка, затриманого у Борисполі

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Суд за клопотанням прокуратури

Затриманому колишньому заступнику гендиректора Одеського НПЗ також призначена можливість вийти під заставу

У суботу, 22 квітня, Приморський районний суд Одеси обрав запобіжний захід для одного із колишніх заступників генерального директора публічного акціонерного товариства «Одеський нафтопереробний завод», затриманого напередодні.

За твердженням прокуратури, затриманий причетний до злочинної схеми Сергія Курченка.

«У суботу, 22 квітня, за клопотанням Прокуратури Одещини Приморським районним судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з фігурантів махінацій із нафтопродуктами. Крім того судом визначено розмір застави у 15 млн грн», - сказано в повідомленні прокуратури Одеської області.

Нагадаємо, 21 квітня у Борисполі правоохоронці затримали одного із заступників гендиректора ПАТ «Одеський НПЗ», якого підозрюють в організації фіктивного вивезення нафтопродуктів через нафтопереробний завод.