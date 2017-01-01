Суд арештував колекційні монети та яйце екс-міністра Колобова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Колобов

Колишній високопосадовець разом з Януковичем є фігурантом справи про розтрату 220 млн. грн. з держбюджету

Апеляційний суд Києва наклав арешт на майно, яке було вилучено у будинку колишнього міністра фінансів України Юрія Колобова у селі Романків Обухівського району Київської області.

Як стало відомо «Главкому», цією судовою ухвалою задоволено клопотання Генеральної прокуратури.

Серед арештованого: книга «Псалтирь»; ікона «Господь Вседержитель зі святими»; ювелірні (колекційні) монети в кількості 117 шт. у футлярах; ювелірні банкноти в кількості 4 шт. у футлярах; ювелірні вироби конусоподібної форми - копія Київської гривні типу ХІ - ХІІІ століть в кількості 2 шт. у футлярах; виріб овальної форми (у вигляді яйця) жовтого кольору з підставкою у футлярі; механічний годинник Ulysse Nardin у футлярі, грошові кошти на суму 4500 доларів США та 3500 грн.

За твердженням ГПУ, ці речі є доказами по кримінальному провадженні, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

Водночас Печерський райсуд Києва у жовтні 2016 року відмовив Генпрокуратурі в арешті вказаного майна Колобова, бо не побачив необхідності у цьому.

Як відомо, пан Колобов разом із екс-президентом Віктором Януковичем, прем'єр-міністром Миколою Азаровим, главою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Геннадієм Рєзніковим, членом наглядової ради «Укртелекому» – директором ТОВ «ЕСУ» Іллею Солодовським, спланували злочин та у протиправний спосіб внесли зміни до державного бюджету, внаслідок чого незаконно профінансовано будівництво виділеної телекомунікаційної мережі спеціального зв'язку.

Збитки держави становлять 220 мільйонів гривень.

30 вересня 2014 року Колобову оголошено підозру, а 8 жовтня – оголошено у розшук.

Пізніше у березні 2015 року він був затриманий в Іспанії за ордером Інтерполу. У вересні 2016 року Генеральний прокурор України Юрій Луценко допускав, що слідство може піти на підписання угоди з екс-міністром фінансів України часів Януковича Юрія Колобова.

Юрій Колобов працював міністром фінансів протягом 2012-2014 років.

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