Суд дозволив заочне розслідування по екс-міністру фінансів Колобову

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Юрій Колобов

Апеляційний суд Києва скасував рішення попередньої інстанції, яке блокувало процедуру спеціального досудового розслідування

Апеляційний суд Києва дозволив здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо екс-міністра фінансів України Юрія Колобова, якого звинувачують у розкраданні майже 200 млн грн активів. Про це повідомляє прес-служба суду.

«13 травня 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційну скаргу, подану прокурором, на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 3 квітня 2017 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цією ухвалою Печерського райсуду, щодо якої подавалася апеляція, раніше було залишено без задоволення клопотання заступника начальника першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні від 25 березня 2015 року щодо колишнього міністра фінансів України Юрія Колобова у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (КК) України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

«За результатами апеляційного розгляду колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва постановила: апеляційну скаргу, подану прокурором - задовольнити; ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 3 квітня 2017 року - скасувати; надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні від 25 березня 2015 року щодо колишнього міністра фінансів України Колобова Ю.», - уточнюється у повідомленні.

Як відомо, Колобова, який був міністром фінансів України у 2012-2014 рр., підозрюють у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 191 КК України.

Колобов був заарештований в курортному містечку Алтея автономної області Валенсія (Іспанія) на початку березня 2015 р. Наприкінці квітня Україна подала запит про його екстрадицію. В кінці травня 2015 року Апеляційний суд Києва заарештував майже 200 млн грн активів, в розкраданні яких підозрювали Колобова.

У січні 2016 р стало відомо, що Національна судова палата Іспанії вирішила не видавати Києву колишнього главу Мінфіну. Заступник генерального прокурора Євген Єнін заявив, що у Колобова є вид на проживання в Іспанії.

Детальніше про справу Юрія Колобова можна почитати у статті «Главкому» «Парад зрад. ГПУ розвалила справу екс-міністра Колобова».

Джерело: Укрінформ