Суд не скасовував рішення Київради про заборону продажу алкоголю у нічний час – КМДА

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Київрада подала апеляційну скаргу на рішення суду

У Київській міській державній адміністрації спростували інформацію про скасування через суд рішення про заборону продажу алкоголю в нічний час.

Про це заявив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко, передає прес-служба міської адміністрації.

За його словами, розповсюджена інформація про те, що Господарський суд Києва начебто скасував рішення Київської міської ради про обмеження реалізації алкоголю з 23:00 до 10:00, не відповідає дійсності.

«Насправді це чергова маніпуляція горе-бізнесменів. Даним рішенням суду зобов’язано Київську міську раду припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції шляхом скасування рішення від 22.09.2016 № 19/1023 «Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об’єктах торгівлі в м. Києві». Раніше Київраду це зобов’язало зробити і Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України. Але станом на цей час рішення Київради про обмеження реалізації алкоголю з 23:00 до 10:00 чинне», – зауважив Бондаренко.

За його словами, Київрада подала апеляційну скаргу на рішення суду.

«Рішення суду ухвалюються Іменем України. Рішення суду, які набрали законної сили – обов’язкові для виконання. Київрада сьогодні подала апеляційну скаргу. Ми будемо боротися до кінця! Набере законної сили рішення – будемо виконувати. Але у скасування обмеження реалізації алкоголю з 23:00 до 10:00 не вірю! Переконаний, таке рішення точно не на користь місту!», – підсумував він.