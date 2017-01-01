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    Суд ООН: Україна чекає на «докази» РФ у дусі новин Russia Today

    • Сьогодні, 11:53
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    <em>Іванна Климпуш-Цинцадзе</em>
    Іванна Климпуш-Цинцадзе

    Віце-прем’єр радить світові мати критичне мислення та усвідомити глибину цинізму агресора

    Росія на слуханнях за позовом України в Міжнародному суді ООН у Гаазі може використати ті самі сфабриковані «причини», якими вона маніпулює на міжнародних форумах.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написала віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

    «Представники тієї самої російської Феміди, що знайшли «підстави» для заборони діяльності Меджлісу, що утримують з надуманих та сфабрикованих «причин» наших в'язнів у Росії та в незаконно анексованому Криму, а також представники того ж «міністерства іностранних дєл», які фахово безсоромно маніпулюють фактами на міжнародних форумах, будуть представляти свої аргументи. Чомусь видається, що це буде подібне на порцію «новин» зі «спутніка» та «рашатудей», – написала Климпуш-Цинцадзе.

    За її словами, світові потрібне критичне мислення та вміння за викривленою реальністю побачити правду, а також усвідомити глибину цинізму агресора.

    7 березня в Гаазі другий день слухань за позовом України в Міжнародному суді ООН, протягом якого російська сторона представлятиме свої аргументи.

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