Суд порадив Януковичу придбати комп’ютер для участі в онлайн-засіданні

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Віктор Янукович

У разі ж відсутності комп’ютера його надасть суд, йдеться у повідомленні

Обвинуваченому у держзраді екс-президенту України Віктору Януковичу забезпечено право участі у дистанційному судовому провадженні.

Для цього йому потрібно лише увімкнути комп’ютер із встановленою на нього програмою. У разі ж відсутності комп’ютера його надасть суд. Про це заявив під час підготовчого засідання у справі Януковича суддя Оболонського районного суду Києва Владислав Дев'ятко.

«Стороні захисту, а саме обвинуваченому Януковичу, на даний час забезпечено право участі у судовому засіданні. Для того, щоб вийти на зв’язок з Оболонським судом міста Києва, йому потрібно увімкнути комп’ютер, на якому буде інтернет-зв’язок і, відповідно, система, яку ви можете отримати в Оболонському районному суді. Це лише програма, яка використовується кожним судом в Україні. Жодних проблем немає. Суд також запропонував вам отримати навіть обладнання в Оболонському районному суді, на яке буде встановлено цю програму, якщо в обвинуваченого немає комп’ютера за місцем його проживання», – заявив суддя, звертаючись до сторони захисту.

Він закликав адвокатів перейти до обговорення по суті – «призначати до розгляду, чи не призначати, в якому режимі, чи необхідний суд присяжних».

«Це вже вп’яте суд просить висловити думку», – додав суддя Дев'ятко з огляду на затягування засідання адвокатами.

Раніше Янукович заявив про бажання взяти участь у суді і поставив свої умови.

В березні прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно Януковича. Його підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Оболонський суд Києва 4 травня розпочав підготовче засідання у справі про держзраду Януковича.