Янукович заявив про бажання взяти участь у суді і поставив свої умови

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Віктор Янукович

Янукович заявив, що не отримував жодного виклику з Оболонського райсуду Києва, а також йому не забезпечили участь у засіданні через відеоконференцію

Екс-президент Віктор Янукович просить Оболонський райсуд Києва звернутися до міністерства юстиції Росії для надання йому права на участь у судовому засіданні. Про це Янукович заявив у письмовому клопотанні, яке у понеділок, 29 травня, в суді зачитав його адвокат Віталій Сердюк.

«Я готовий і бажаю брати участь у судовому розгляді. Я повністю підтримую клопотання, яким я просив судові органи забезпечити моє право на доступ до правосуддя», – йдеться в заяві.

«Я вимушено перебуваю на території РФ, і це є поважною причиною для неявки в суд. Наполягаю на необхідності забезпечення моєї участі через міжнародну правову допомогу, як це передбачено законодавством», – зачитав адвокат клопотання Януковича.

Також у заяві йдеться, що Янукович не отримував жодного виклику з Оболонського райсуду Києва, а також йому не забезпечили участь у засіданні через відеоконференцію з Ростовського обласного суду РФ.

Як повідомлялося, Оболонський райсуд Києва надав екс-президенту Віктору Януковичу три варіанти відеозв'язку з судом. При цьому українська сторона обвинувачення наголошує, що участь Януковича в підготовчому судовому засіданні передбачається не через міжнародну правову допомогу, тому немає необхідності суду звертатися до державних органів РФ.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 травня, Оболонський райсуд Києва продовжив підготовче засідання у справі про держзраду Януковича.

Джерело: Українська правда