Затримання податківців Януковича: стали відомі імена та подробиці спецоперації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екс-високопосадовці Міністерства зборів і доходів в двох областях були попереджені про сьогоднішні обшуки і двоє з підозрюваних змогли втекти.

Сьогодні в ході широкомасштабної спецоперації, проведеної спільно співробітниками Головної військової прокуратури, Департаменту захисту економіки Національної поліції і спецпідрозділу КОРД по всій території України, були затримані колишні керівники регіональних та місцевих органів ДПС України та Міндоходів, яких підозрюють у причетності до організації роботи так званих податкових майданчиків.

Сума збитків, завданих державі, становить близько 97 млрд грн. Як стало відомо «Цензор.НЕТ» з власних джерел, серед затриманих є чимало високопоставлених чиновників.

Серед затриманих:



1. Липинський Андрій Віталійович - екс-начальник Дніпропетровської МДПІ.



2. Лукін Олександр Олександрович - колишній заступник глави ДПА в Полтавській області



3. Шинкаренко Сергій Вікторович - екс-глава ДПІ в Дніпропетровській області.



4. Маслова Тетяна Іванівна - екс-заступник начальника ГУ Міндоходов в Харківській області.



5. Корсун Ольга Миколаївна - екс-начальник ДПІ в Кіровському районі м. Дніпра.



6. Драгун Андрій Олегович - екс-начальник ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС.



7. Роздайбеда Андрій Володимирович - екс-начальник ГУ Міндоходов в Харківській області.



8. Криволапов Андрій Вікторович - екс-начальник Харківської ОДПІ Харківської області ДПС.



9. Фролова (Василенко) Ольга Борисівна - екс-начальник ДПІ в Приморському районі м Одеса ГУ Міндоходов в Одеській області.



10. Лизун Богдан Павлович - екс-начальник ДПІ в м. Полтава Полтавської області ДПС.



11. Бондаренко Ігор Григорович - екс-начальник ДПІ в Святошинському районі м.Києва



12. Мостіпан Юрій Євгенович - екс-начальник ДПІ в Святошинському районі м.Києва ДПС.



13. Кравченко Юрій Миколайович - екс-начальник ДПІ в Дарницькому районі м.Києва ДПС.



14. Антипов Олександр Миколайович - екс-начальник ГУ Міндоходов в Луганській області.



15. Денисюк Станіслав Федорович - екс-глава ДПА в Харківській області.



16. Задорожний Володимир Петрович - екс-глава ДПС у Полтавській області.



17. Циркун Костянтин Валентинович - екс-глава ДПС в АРК



18. Ярошенко Олексій Федорович - екс-начальник ДПІ у Подільському районі м.Києва.



19. Дубель Володимир Степанович - екс-начальник Ленінської ОДПІ в м.Луганську ГУ Міндоходов в Луганській області



20. Башук Віктор Петрович - екс-начальник ДПІ в Шевченківському районі м Київ ГУ Міндоходов в м.Києві.



Також оголосили підозру Шубі Ігорю Марковичу - екс-начальнику ДПІ в Приморському районі м Одеса ГУ Міндоходов в Одеській області.



Проте, як зазначає видання, не усі ці люди публічні, тому журналістам довелося збирати інформацію по крихтах, спираючись на відкриті джерела. І ось що на даний момент вдалося дізнатися ЗМІ.

Станіслав Денисюк. Екс-глава Харківської обласної ДПА. У книзі "Почесні імена країни. Еліта держави", виданої за часів правління Януковича, йому присвячена окрема глава. І представлений він як доктор юридичних наук, професор.

Денисюк відпрацював в органах внутрішніх справ загалом близько тридцяти років. Пройшов шлях від начальника райвідділу до радника Міністра внутрішніх справ і першого заступника керівника апарату МВС, а потім став начальником Національного центрального бюро Інтерполу в Україні. Міністром внутрішніх справ тоді був Юрій Смирнов. Ходили чутки, що швидке кар'єрне зростання Денисюка пов'язаний з тим, що його дружина є близькою родичкою Смирнова.

Після зміни міністра і приходу на цю посаду Миколи Білоконя Денисюк отримав посаду начальника УМВС України на Донецькій залізниці. А через рік був призначений начальником Харківського обласного УВС. Правда, працював там трохи менше року.

Після серії скандалів за наказом Міністра внутрішніх справ Юрія Луценка його було звільнено. Проте Денисенко вирішив відновлюватися на посаді через суд. А паралельно балотуватися в депутати обласної ради за списками Партії регіонів. Вибори, як і суд, він виграв.

Ось тільки повертати на колишню посаду його не стали. Можливо, не останню роль зіграла і принципова позиція міністра. Але «регіонали» своїх, як відомо, підтримувати вміли. У 2006 році Станіслава Денисюка призначають головою Харківської податкової. І генерал-майор з багатим досвідом жорсткої роботи якнайкраще став у нагоді.

Ставши депутатом, очолив Комісію з питань забезпечення законності, громадського порядку, боротьби з корупцією та організованою злочинністю. А через кілька років він виявився в епіцентрі гучного корупційного скандалу. З проханням розібратися в діяльності Станіслава Денисюка до Прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, в Службу безпеки України, Генеральну прокуратуру, Рада національної безпеки і оборони, а також до Міністерства фінансів звернувся правозахисник Олександр Каряка.

У листі, направленому Юлії Тимошенко, правозахисник просив перевірити факти порушення Станіславом Денисюком статті 5 Закону України «Про боротьбу з корупцією». Правозахисник стверджував, що з 2006 року Станіслав Денисюк, будучи державним службовцем, продовжував займатися підприємницькою діяльністю, а також надавав «допомогу» деяким особам, користуючись своїм службовим становищем. Також правозахисник вказував на те, що в період з 2006 року і сам Денисюк, і його дружина виступали засновниками, директорами та бухгалтерами різних приватних фірм.

Крім того, він провів розслідування, в ході якого з'ясувалося, що Станіслав Денисюк на той момент офіційно володів Mitsubishi Lancer чорного кольору, 2006 року випуску і Mercedes-Benz ML 350 чорного кольору, 2007 року випуску. Правозахисник просив правоохоронні органи з'ясувати, звідки у Денисюка гроші на такі машини.

Як вдалося з'ясувати журналістам, наразі в автопарку Денисюка і його сім'ї такі автомобілі: TOYOTA LAND CRUISER 2011 випуску, NISSAN QASHQAI 2012 випуску, MERCEDES - BENZ S 500 L 4 MATIC 2007 року випуску, LEXUS RX 270 2013 року випуску, MERCEDES - BENZ GLC 220 CDI 4 MATIC 2015 року випуску, MERCEDES - BENZ ML 350 CDI 4 MATIC 2014 року випуску.

На викривальні статті, які публікували ЗМІ, Денисюк часто реагував мільйонними позовами.

Саме його називали в числі головних фігурантів журналістських розслідувань, які вів головний редактор газети «Новий стиль» Василь Клименко, колега журналіста, який зник у 2010 році і, ймовірно, був убитий.

Покинути свою посаду Денисюк вирішив в грудні 2011 року, написавши заяву.

Сьогодні в числі затриманих і людина, яка змінила свого часу Станіслава Денисюка на посаді начальника Харківської обласної податкової адміністрації. Це генерал-майор податкової міліції Андрій Роздайбіда. До цього він був першим заступником у Денисюка. Відпрацювавши 15 років в органах внутрішніх справ, в 1998 році перейшов в податкову міліцію і був призначений начальником відділу оперативно-економічного аналізу з відстеження криміногенних процесів у сфері оподаткування управління податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області.

З листопада 1999 року працював на керівних посадах в органах УНМ ДПА в Дніпропетровській області.

З лютого 2008 року по липень 2010 року обіймав посаду першого заступника голови - начальника управління податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області.

З лютого по вересень 2011 року очолював управління податкової міліції ДПА в Кіровоградській області.

У вересні 2011 року призначений на посаду першого заступника голови - начальника управління податкової міліції ДПА в Харківській області.

Після відходу Денисюка зайняв його місце.

Ще один яскравий представник управлінської команди Януковича - Антипов Олександр Миколайович. На Луганщині був фігурою, чи не рівнозначною багаторічному господареві регіону Олександру Єфремову. Подейкують, що вони навіть конкурували.

На початку 1990-х стартовим майданчиком в фіскальних органах для нього стала посада голови державної податкової адміністрації в Луганській області.

«Коли мене покликали на посаду заступника міністра фінансів УРСР, я попросився на малу батьківщину, до Луганська. Тоді якраз було прийнято рішення союзного уряду про створення податкових служб, і міністр мені сказав, що раз я хочу повернутися, то для мене є вакансія в новій структурі - я був першим призначеним керівником податкової служби в Україні», - цитує його спогади видання «Остров».

Пізніше він очолив ДПА в Запорізькій області. Після «Помаранчевої революції», навесні 2005 року Антипова з податкової звільнили, але ненадовго. У квітні 2006 року Луганська облрада відправила у відставку тодішнього главу ОДА Геннадія Москаля. І в якості «компромісною» фігури головою ОДА у вересні 2006 року Ющенко призначив Олександра Антипова.

Але в березні 2010 він знову повернувся в податкову. І пропрацював начальником ГУ Міндоходов і зборів в Луганській області до березня 2014 року.

До речі, кум Антипова якийсь Ігор Яцуненко - з січня 2015 року став першим заступником Голови - начальником Державної податкової служби так званої ЛНР.

Сам же Антипов на сайті Верховної Ради вказаний як помічник на громадських засадах народного депутата Олега Недава.

Каденція екс-начальника ДПІ в Приморському районі Одеси ГУ Міндоходов в Одеській області Ігоря Шуби запам'яталася одеситам вибухом автомобіля Chrysler 300С, який, як пише видання «Думська», належав йому.

Є серед затриманих і «скромники». Наприклад, Андрій Драгун, екс-начальник ДПІ в Печерському районі м.Києва, згідно ГРВП, живе в гуртожитку. А їздить він на мотоциклі YAMAHA, 2012 випуску. Зате його колишня дружина, мабуть, дуже талановита жінка, володіє трьома білими Мерседесами і Лексусом.

Григорій Бондаренко тривалий час був заступником Миколи Яновича на посаді глави ДПАУ. Колишній завгосп майбутнього прем'єра дуже вміло контролював грошові потоки, що направляються на фінансування діяльності ДПАУ.

Не менш творча дружина і у екс-начальника ДПІ Святошинського району м. Києва Ігоря Бондаренка. За даними джерела видання, вона є засновником 17 підприємств.

Своїм кар'єрним ростом в податкових органах Ігор Григорович завдячує тісній дружбі свого батька з Миколою Азаровим. Григорій Бондаренко тривалий час був заступником Миколи Яновича на посаді глави ДПАУ.

Буквально через рік після призначення главою Святошинської районної податкової інспекцій столиці, Ігор Бондаренко опинився в центрі гучного корупційного скандалу. Як повідомляв Цензор.НЕТ, його заступника, Олега Добровольського, який виконував роль «кассира», що збирав данину з підприємців, заарештували в момент отримання хабара. У кабінеті виявили велику суму грошей, конверти з назвами підприємств, список чиновників податкової, яким передавалася частина незаконно отриманих грошей, і іншу «чорну бухгалтерію». Бондаренка пророкували сусіднє місце на лаві підсудних зі своїм замом, але сталося зовсім не так. Ігор Григорович залишився в затишному кріслі начальника ДПІ та навіть спромігся «витягнути» вірного помічника.

Варто додати, як заявив Генпрокурор Юрій Луценко, екс-високопосадовці Міністерства зборів і доходів в двох областях були попереджені про сьогоднішні обшуки і двоє з підозрюваних змогли втекти.

Співробітники Головної військової прокуратури ГПУ і Департаменту захисту економіки Національної поліції розкрили весь ланцюг роботи даної схеми, починаючи від головних фігурантів до виконавців.

До організації злочинної організації та її функціонуванню причетні колишній президент Віктор Янукович, екс-прем'єр-міністр Микола Азаров, екс-міністр доходів і зборів України Олександр Клименко, і його заступник Андрій Ігнатов. Останнього 29 серпня 2014 року Служба безпеки України оголосила в розшук. Він підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу. Екс-чиновник зник з поля зору українських правоохоронців 15 липня на території Криму. Відносно нього судом видано дозвіл на затримання з метою приводу в суд для обрання запобіжного заходу.

24 липня 2015 року Печерський районний суд дав дозвіл на початок кримінального провадження щодо Андрія Ігнатова.

Також в цю злочинну групу входили керівники структурних підрозділів Державної податкової служби і міністерства.

Для функціонування схеми створювалася мережу фіктивних підприємств, через які проводилися безтоварні операції для подальшого виведення коштів в «тінь», переведення в готівку і привласнення. В результаті тільки за відомим і підтвердженими відповідними економічними висновками епізодами ухилення від сплати податків і привласнення грошових коштів збитки державі становлять понад 90 мільярдів гривень.