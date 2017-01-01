Суд призначив генералу Назарову покарання у вигляді семи років позбавлення волі

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Суд над Назаровим

У Павлограді понад півроку тривав суд у справі про загибель у збитому озброєними бойовиками літаку Іл-76 українських військових

Суд визнав генерал-майора Віктора Назарова винним та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі, передає УНН-Центр.

Раніше повідомлялося, що генералу Назарову наприкінці березня суд винесе вирок у справі збитого Іл-76.

Також відомо, що генерал Назаров не визнав провину у справі про збитий літак.

У Павлограді на Дніпропетровщині понад півроку тривав суд у справі про загибель у збитому озброєними сепаратистами літаку Іл-76 українських військових. На лаві підсудних – одна особа, генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його обвинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до служби, вчинене в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків).

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76МД. Він загорівся та впав. На його борту перебувало 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та дев'ять членів екіпажу. Усі загинули.

Суд виносить вирок генералу Назарову

У березні цього року на судовому засіданні генерал Назаров не визнав провину у справі про збитий Іл-76.

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