Суд призначив розмір застави для мера Чопа, який попався на хабарі

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Міський голова Чопа заявив, що не має мільйона на заставу

Суд обрав запобіжний захід меру міста Чоп - тримання під вартою або застава в 1 мільйон гривень.

Про це «Укрінформу» повідомила прес-секретар Закарпатської обласної прокуратури Вікторія Попович.

«Сьогодні Ужгородський міськрайонний суд задовольнив клопотання прокуратури щодо мера Чопа, якого упіймали на хабарі. Прокурор просив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу в 1,2 млн грн. Слідчий суддя майже повністю задовольнив прохання – меру Чопа призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу в 1 млн. Підозрюваному також заборонено відвідувати місце роботи - Чопську міську раду та виїжджати за кордон. Також визначено заставу депутату міськради, одному із трьох фігурантів справи, у 112 тис. грн. Слухання щодо третього фігуранта тривають», - сказала Попович.

Разом із тим, мер Чопа Валерій Самардак не вноситиме заставу. У суді він заявив, що не має таких грошей.

Як повідомлялося, Закарпатська прокуратура спільно з Нацполіцією затримала при отриманні 3000 дол. хабара мера Чопа, архітектора міста та посередника – депутата міськради