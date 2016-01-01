Суд продовжив на два місяці арешт антимайданівця «Топаза»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антимайданівець «Топаз»

Харків'янин Ігор Кромський був учасником охорони Антимайдану в Маріїнському парку в Києві взимку 2014 року

Київський районний суд Харкова продовжив арешт антимайданівця Ігоря Кромського, відомого на прізвисько «Топаз» на два місяці.

«Суд продовжив арешт на 60 днів. Наступне засідання відбудеться 27 січня», — йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Харківської області.

Нагадаємо, харків'янин Ігор Кромський був учасником охорони Антимайдану в Маріїнському парку в Києві взимку 2014 року. Його затримали 28 березня 2014 року в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом штурму Харківської облдержадміністрації 1 березня.

29 березня 2014 року Ленінський райсуд Харкова обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

7 квітня 2014 Кромський втік з-під домашнього арешту.

У квітні співробітники СБУ затримали Кромського під час зустрічі з журналістами російського телеканалу LifeNews.

Пізніше Київський райсуд Харкова ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави до 28 травня. Пізніше терміни утримання під вартою неодноразово продовжували.

Кромського звинувачують за ч. 1,2 ст. 294 (масові заворушення), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Джерело: Інтерфакс-Україна