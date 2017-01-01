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    Суд розглядає справу про держзраду Януковича

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    Віктор Янукович
    Віктор Янукович

    Суд продовжив підготовче засідання у справі Януковича

    Оболонський райсуд Києва продовжив підготовче засідання у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича.

    У залі суду присутні представники сторони захисту і сторони обвинувачення.

    Справу розглядає колегія із трьох суддів: голова суду Владислав Дев'ятко, судді Костянтин Васалатій і Максим Титов.

    Нагадаємо, 18 травня Оболонський районний суд м. Києва переніс засідання у справі про держзраду Януковича на 10:00  29 травня.

    Вищий спеціалізований суд України відмовив у задоволенні клопотання адвокатів екс-президента Віктора Януковича про зміну підсудностікримінального провадження щодо нього.

    За даними Генпрокуратури, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

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