Вищий спецсуд відхилив скаргу адвокатів Януковича щодо зміни підсудності

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Віктор Янукович в суді Ростова (РФ) Фото: РІА «Новости»

Суд у справі Януковича продовжить засідання 29 травня

Вищий спеціалізований суд України відмовив у задоволенні клопотання адвокатів екс-президента Віктора Януковича про зміну підсудності кримінального провадження щодо нього.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

«Вищий спеціалізований суд України відмовив у задоволенні клопотання адвокатів Януковича про зміну підсудності кримінального провадження щодо екс-президента Януковича», - зазначила вона.

Сарган нагадала, що раніше сторона захисту Януковича звернулася до суду про нібито втручання генпрокурора в судову автоматизовану систему розподілу суддів.

Як повідомлялося, Оболонський районний суд 4 травня вирішив звернутися до державного підприємства «Інформаційні судові системи» з проханням перевірити, чи хтось втручався в автоматизований розподіл суддів у справі Януковича.

18 травня Оболонський районний суд м. Києва переніс засідання у справі про держзраду Януковича на 10:00 29 травня.

За даними Генпрокуратури, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.