  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Вищий спецсуд відхилив скаргу адвокатів Януковича щодо зміни підсудності

    • Сьогодні, 13:59
    • Розсилка
    <p>Віктор Янукович в суді Ростова (РФ)</p> <p>Фото: РІА &laquo;Новости&raquo;&nbsp;</p>

    Віктор Янукович в суді Ростова (РФ)

    Фото: РІА «Новости» 

    Суд у справі Януковича продовжить засідання 29 травня

    Вищий спеціалізований суд України відмовив у задоволенні клопотання адвокатів екс-президента Віктора Януковича про зміну підсудності кримінального провадження щодо нього.

    Читайте також

    Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

    «Вищий спеціалізований суд України відмовив у задоволенні клопотання адвокатів Януковича про зміну підсудності кримінального провадження щодо екс-президента Януковича», - зазначила вона.

    Сарган нагадала, що раніше сторона захисту Януковича звернулася до суду про нібито втручання генпрокурора в судову автоматизовану систему розподілу суддів. 

    Як повідомлялося, Оболонський районний суд 4 травня вирішив звернутися до державного підприємства «Інформаційні судові системи» з проханням перевірити, чи хтось втручався в автоматизований розподіл суддів у справі Януковича.

    18 травня Оболонський районний суд м. Києва переніс засідання у справі про держзраду Януковича на 10:00  29 травня.

    За даними Генпрокуратури, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

    Читайте також
    Віктор Янукович суд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ