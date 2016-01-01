Суд розпочне розгляд справи сепаратиста Царьова в кінці січня

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Олег Царьов

У разі неявки Царьова до суду справу будуть розглядати в порядку спеціального (заочного) судочинства

Шевченківський районний суд Києва має намір 31 січня 2017 року почати розгляд кримінального провадження проти колишнього народного депутата України від фракції Партії регіонів Олега Царьова.

Як йдеться в судовій повістці, опублікованій в офіційному виданні «Урядовий кур’єр», 31 січня відбудеться підготовче засідання.

У повістці зазначається, що у разі неявки Царьова справу будуть розглядати в порядку спеціального (заочного) судочинства.

Царьова обвинувачують у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України.

У березні цього року Генпрокуратура повідомила про завершення розслідування справи щодо Царьова і направлення до суду обвинувального акту щодо нього.

Царьова звинувачують у тому, що в період квітня – травня 2014 року, будучи народним депутатом України і кандидатом на посаду президента України, він «взяв участь у зборах проросійськи налаштованих громадян України, де публічно закликав їх до активних дій, спрямованих на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу, а також до зміни меж території й державного кордону України шляхом визнання самопроголошених «Донецької народної республіки» і «Луганської народної республіки» з використанням засобів масової інформації».

Екс-депутата оголосили у розшук.

Влітку 2014 року Царьов почав брати активну участь у «політичній» діяльності збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», визнаних в Україні терористичними. Він заявляв, що очолив «парламент» об’єднання цих угруповань, так званого «союзу народних республік», а після провалу цієї спроби їх об’єднання – «парламент» іншого такого об’єднавчого проекту, відомого як «Новоросія». Цей проект теж залишився на словах і на папері, і у травні 2015 року Олег Царьов офіційно оголосив про його «замороження».

Джерело: Радіо Свобода