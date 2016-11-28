Суд відмовився відправити під домашній арешт топ-менеджерів Одеського припортового заводу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суд почав розглядати справу за обвинуваченням Переломи і Щурикова в розкраданні коштів підприємства

Шевченківський районний суд відмовився відправити під домашній арешт колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому і першого заступника голови правління заводу Миколу Щурикова і почав розглядати справу за обвинуваченням їх у розкраданні коштів підприємства.

Про це повідомляє їхній адвокат Ігор Черезов у Facebook.

«Сьогодні відбулося перше підготовче засідання у цій справі», - повідомив він.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив суд почати слухати справу за пред'явленим обвинуваченням по суті, а також обрати запобіжний захід Щурикову і Переломі у вигляді домашнього арешту, оскільки раніше обраний для них запобіжний захід не був продовжений. Крім того, прокурор подав клопотання про відсторонення Переломи і Щурикова від займаних посад.

Під час судового засідання сторона захисту заявила про необґрунтованість заявлених САП клопотань.

Підсудні у своїх виступах заявили, що не просто готові бути на всіх судових засіданнях, але і зацікавлені в якнайшвидшому розгляді цієї справи по суті.

Суд відмовив у всіх клопотаннях прокурора САП і призначив справу до розгляду.

Нагадаємо, 14 липня 2016 року голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що голова наглядової ради ОПЗ – перший заступник голови правління «Нафтогазу» Перелома і заступник директора ОПЗ Микола Щурик затримані у справі про розтрату коштів підприємства. Кримінальне провадження розслідується за фактом протиправних дій з ОПЗ за ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 364 КК.

Слідство встановило, що в травні 2015 року у Переломи «виник умисел на розтрату коштів вказаного товариства на користь «Укрнафти». Через компанію «Енергоальянс» була здійснена закупівля природного газу на суму 250 млн грн за необґрунтовано завищеними цінами відносно середньоринкових. САП просила суд обрати для затриманих запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 205 млн грн кожному.

Солом'янський райсуд Києва 17 липня обрав Переломі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 80 млн грн, а 20 липня Щурикову - з можливістю внесення застави у розмірі 40 млн грн. Обидва чиновника оскаржили ці рішення.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Києва 1 серпня змінила запобіжний захід Переломі і Щурикову на цілодобовий домашній арешт.

Як відомо, рішенням Апеляційного суду Києва Сергія Перелому було відсторонено від виконання своїх обов’язків з 12 до 14 вересня включно. Раніше, 17 серпня, Солом'янський районний суд Києва усунув Перелому від посади голови наглядової ради Одеського припортового заводу (ОПЗ).

5 жовтня перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Перелома, якого затримували у справі про розтрату коштів Одеського припортового заводу, повернувся до виконання своїх службових обов’язків у компанії.