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    Суд викликав Порошенка на допит

    • Сьогодні, 13:33
    • Розсилка
    Петро Порошенко
    Фото: Вести
    Петро Порошенко

    Розглядатимуть справу щодо екс-генпрокурора Шокіна

    Вищий адміністративний суд викликав президента України Петра Порошенка на допит у справі про звільнення генерального прокурора України Віктора Шокіна.

    Як йдеться у повістці про виклик, яка є у розпорядженні Громадського, відповідачами у цій справі є президент України Петро Порошенко та Верховна Рада.

    «Вищий адміністративний суд викликав колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна та президента Петра Порошенка, Верховну Раду України для участі в судовому засідання по розгляду справи №800/98/17 за позовом Шокіна Віктора Михайловича до Президента України Порошенка Петра Олексійовича про визнання незаконним та скасування рішення, поновлення на адміністративній посаді», — йдеться у повістці.

    Судове засідання призначене на сьогодні, 20 квітня 2017 року, о 15.00.

    Нагадаємо, Шокін просить поновити його на посаді генпрокурора. 

    Петро Порошенко Верховна Рада суд Віктор Шокін допит
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