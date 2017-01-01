Суд викликав Порошенка на допит

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Фото: Вести Петро Порошенко

Розглядатимуть справу щодо екс-генпрокурора Шокіна

Вищий адміністративний суд викликав президента України Петра Порошенка на допит у справі про звільнення генерального прокурора України Віктора Шокіна.

Як йдеться у повістці про виклик, яка є у розпорядженні Громадського, відповідачами у цій справі є президент України Петро Порошенко та Верховна Рада.

«Вищий адміністративний суд викликав колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна та президента Петра Порошенка, Верховну Раду України для участі в судовому засідання по розгляду справи №800/98/17 за позовом Шокіна Віктора Михайловича до Президента України Порошенка Петра Олексійовича про визнання незаконним та скасування рішення, поновлення на адміністративній посаді», — йдеться у повістці.

Судове засідання призначене на сьогодні, 20 квітня 2017 року, о 15.00.

Нагадаємо, Шокін просить поновити його на посаді генпрокурора.