Суд заарештував спійманого в Німеччині сина мера Лисичанська
- Сьогодні, 12:13
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Суд обрав Шиліну-молодшому запобіжний захід – утримання під вартою на два місяці без права внесення застави
Лисичанський міський суд Луганської області заарештував підозрюваного у викраденні людини й хуліганстві сина мера Лисичанська Луганської області Сергія Шиліна – Сергія. Про це «Українським новинам» сказав його адвокат Олександр Овчаренко.
«Суд обрав йому найсуворіший запобіжний захід – утримання під вартою на два місяці. Ще й без права внесення застави, що є незаконним, тому що йому інкримінують заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості», – сказав він.
На думку захисника, певні сили зацікавлені політизувати цей процес.
Адвокат також заявив, що його підзахисний не ховався в Німеччині і був незаконно оголошений Україною в розшук за лінією Інтерполу.
Захист має намір оскаржити арешт Шиліна.
Нагадаємо, 18 січня Німеччина екстрадувала до України сина мера Лисичанська Сергія Шиліна.
Його підозрюють у тому, що в серпні 2016 року в Лисичанську біля кафе-бару він, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, завдав тілесних ушкоджень чоловікові, помістив його в багажник автомобіля і поїхав з місця пригоди.