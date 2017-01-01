Суд заарештував спійманого в Німеччині сина мера Лисичанська

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Сергій Шилін – молодший

Суд обрав Шиліну-молодшому запобіжний захід – утримання під вартою на два місяці без права внесення застави

Лисичанський міський суд Луганської області заарештував підозрюваного у викраденні людини й хуліганстві сина мера Лисичанська Луганської області Сергія Шиліна – Сергія. Про це «Українським новинам» сказав його адвокат Олександр Овчаренко.

«Суд обрав йому найсуворіший запобіжний захід – утримання під вартою на два місяці. Ще й без права внесення застави, що є незаконним, тому що йому інкримінують заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості», – сказав він.

На думку захисника, певні сили зацікавлені політизувати цей процес.

Адвокат також заявив, що його підзахисний не ховався в Німеччині і був незаконно оголошений Україною в розшук за лінією Інтерполу.

Захист має намір оскаржити арешт Шиліна.

Нагадаємо, 18 січня Німеччина екстрадувала до України сина мера Лисичанська Сергія Шиліна.

Його підозрюють у тому, що в серпні 2016 року в Лисичанську біля кафе-бару він, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, завдав тілесних ушкоджень чоловікові, помістив його в багажник автомобіля і поїхав з місця пригоди.