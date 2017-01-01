У Німеччині затримали сина мера Лисичанська

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Шилін-молодший ухилявся від органів прокуратури, у зв'язку з чим його оголосили в розшук

Німеччина екстрадувала в Україну сина мера Лисичанська Луганської області Сергія Шиліна Сергія-молодшого, підозрюваного у викраденні людини та хуліганстві. Про це повідомила прес-секретар ГУ Нацполіції в Луганській області Тетяна Погукай.

«Він вже в Україні, його везуть у суд для обрання запобіжного заходу», - сказала вона.

У серпні 2016 року в Лисичанську біля місцевого кафе-бару двоє громадян, один з яких Шилін, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, побили 33-річного чоловіка, помістили його в багажник автомобіля Mercedes-Benz S350 TDI і поїхали з місця події.

Автомобіль затримали патрульні поліцейські на дорозі в напрямку Сєверодонецька.

Лисичанський відділ поліції відкрив кримінальні провадження у ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 2 ст. 296 (хуліганство).

Сергій Шилін-молодший ухилявся від органів прокуратури, у зв'язку з чим його оголосили в розшук, до якого було залучено підрозділ Українського бюро Інтерполу.

Співробітники Інтерполу виявили Шиліна в Німеччині і застосували щодо нього екстрадиційний арешт. Україні його передали 18 січня.

Старший син Шиліна Андрій оголошений у розшук за підозрою в наркоторгівлі.

Джерело: LB.ua