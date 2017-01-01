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    Суд знову переніс розгляд скарги на арешт Єфремова

    • Вчора, 16:20
    • Розсилка
    Олександр Єфремов
    Олександр Єфремов

    Розгляд скарги на арешт Єфремова продовжиться 17 січня

    Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги на продовження арешту колишньому главі Партії регіонів Олександру Єфремову на 17 січня 2016 року, передає «РБК-Україна».

    «Судове засідання (щодо оскарження запобіжного заходу Олександру Єфремову. – Ред.) призначено на 17 січня. Через некомплектацію колегії суддів», – повідомив судовий розпорядник.

    Зазначимо, захист Єфремова оскаржує рішення Печерського райсуду про продовження арешту до 22 січня.

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    Нагадаємо, в грудні повідомлялося, що Генпрокуратура завершила розслідування у справі Єфремова, а напередодні направила до суду обвинувальний акт. Його звинувачують у захопленні будівлі Луганської ОДА, управління СБУ та зазіханні на територіальну цілісність України.

    Захист Єфремова готує заперечення щодо обвинувального акту.

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