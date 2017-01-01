Суд зняв арешт з 122 млн гривень компаній Клюєвих

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Фото: РБК Андрій та Сергій Клюєви

Він був накладений на кошти трьох компаній

Київський апеляційний госпсуд скасував рішення Господарського суду Київської області від 23 вересня 2016, яким, в рамках справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» був накладений арешт на кошти трьох компаній, що належать екс-депутатам Верховної Ради від Партії регіонів братам Сергію та Андрію Клюєвим. Таке рішення суд прийняв 6 квітня 2017 року.

Згідно з матеріалами справи, арешт був накладений у межах суми позову - 121,8 млн доларів.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва відмовився надати Генеральній прокуратурі України дозвіл на заочне розслідування в відношенні екс-секретаря Ради національної безпеки і оборони України, екс-голови Адміністрації президента Андрія Клюєва.

Як повідомлям «Главком», атаку на АТБ Сергій Рибалка здійснював через екс-помічника Андрія Клюєва.