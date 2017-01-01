Судді Верховного суду: закриття справи проти Іванющенка незаконне

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Юрій Іванющенко

Думка двох суддів не вплинула на остаточне рішення

Двоє суддів Верховного суду України, які брали участь у «справі Іванющенка», вважають закриття кримінального провадження проти соратника Януковича незаконним. Про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень, ідеться у статті «Главкома» «Рука Іванющенка, або Творці однієї «зради».

Так, рішення у справі Юри Єнакіївського, як називають Юрія Іванющенка, виносив склад суддів Верховного суду України з семи осіб: Орлянської В.І., Британчука В.В., Григор'євої І.В., Наставного В.В., Солодкова А.А., Франтовської Т.І. та Фурика Ю.П. Двоє з них – Британчук та Григор'єва – висловили окрему думку, де зазначили: із рішенням суду касаційної інстанції не згодні.

«Вважаємо, що згадана ухвала судді апеляційного суду підлягає скасуванню із призначенням нового розгляду у суді апеляційної інстанції… через істотні порушення вимог (Кримінально-процесуального кодексу)».

Однак їхня думка не вплинула на остаточне рішення, яке виявилось дуже своєчасним – за два тижні Європейський союз переглядав санкції щодо колишніх українських високопосадовців.

Як відомо, ревізія завершилася тим, що ЄС зняв усі обмежувальні заходи лише з однієї людини – Іванющенка.

Детальніше читайте у статті «Главкома» «Рука Іванющенка, або Творці однієї «зради»