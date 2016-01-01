Суддя записав на родичку маєток, побудований в охоронній зоні Дніпра

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Маєток судді

Будинок на березі Дніпра в столиці площею 700 кв. м має статус садового будинку

Суддя Київського апеляційного адмінсуду Ярослав Василенко не вніс до декларації будинок площею понад 700 кв. м , який побудував в охоронній зоні Дніпра. Про це йдеться в розслідуванні для програми «Наші гроші. Досудилися».

Ярослав Василенко

Дім на березі Дніпра в столиці площею 700 кв. м має статус садового будинку. В середині будинку є сауна, басейн, опудала тварин на стінах, на подвір’ї – гараж та теплиці. Сусіди часто бачать біля будинку Василенка, який приїжджає контролювати закінчення будівництва.

Помешкання судді починається за 30 метрів від Дніпра, хоча законодавством забороняється будівництво ближче 100 метрів до води.

Суддя отримує 25 тис. грн на місяць зарплати та пенсії. При цьому Василенко має у власності два люксових авто – Хюндай Санта Фе та БМВ Х-1 2013 року випуску. У нього також вражаюча колекція мисливських рушниць, коштовні годинники та 1,5 млн грн заощаджень готівкою.

Офіційно маєток записаний на двоюрідну сестру судді Віру Карпову, а Василенко ним користується за довіреністю.

Карпова змогла купити землю в Києві і побудувати на ній великий будинок на зарплату працівниці столичного заводу «Арсенал» та на дохід від продажу сільської хати за $30 тис.

Навесні Вища кваліфікаційна комісія суддів перевіряла Василенка. Попри аналітичні дані про суддівське майно від Національного антикорупційного бюро, комісія залишила суддю на посаді.

Джерело: Наші гроші