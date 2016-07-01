Судове засідання у справі Александровської призначене на 9 січня

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Алла Александровська

Справу комуністки розглядатиме Харківський районний суд

Засідання Харківського районного суду Харківської області у справі колишнього депутата від Комуністичної партії України Алли Александровської призначили на 9 січня цього року. Про це повідомляється на офіційному порталі «Судова влада України».

У червні минулого року СБУ повідомила Аллі Александровській про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 110 (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід для Александровської у вигляді арешту на 60 діб без права застави. Згодом суд змінив запобіжний захід для Александровської з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Александровська очолює харківський обласний осередок Комуністичної партії України (політична діяльність партії припинена наказом Міністерства юстиції) від 1996 року, чотири рази обиралася народним депутатом України, двічі – депутатом Харківської облради.

Джерело: Радіо Свобода