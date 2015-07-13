Судове засідання у справі Межейка, який розганяв Майдан у Запоріжжі, знову перенесли

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Віктор Межейко

Адвокат не зміг дістатись зали суду через погодні умови

Сьогодні, 7 лютого, у Вищому спеціалізованому суді України мали розглянути касаційну скаргу прокуратури на вирок апеляційного суду Кіровоградської області у справі Віктора Межейка. Однак засідання суду перенесли. Про це на власній сторінці у соцмережі повідомив депутат Запорізької обласної ради Ярослав Гришин.

Повідомлено, що адвокат не зміг дістатись зали суду через погодні умови. Засідання перенесли на 28 березня 2017 року.

Нагадаємо, що Межейко Віктор Іванович, що в 2014 році брав участь у розгоні Майдану у Запоріжжі, наразі відбуває відстрочку перед тюремним ув’язненням на п’ять років, до якого його засудив Кіровський районний суд міста Кіровограда за організацію силового розгону Євромайдану у місті Запоріжжі.

Також відзначимо, що Віктор Межейко – один із трьох фігурантів справи розгону Майдану, але він єдиний, який опинився на лаві підсудних. Інший підозрюваний – екс-начальник обласного управління внутрішніх справ Володимир Серба втік із країни і був оголошений у міжнародний розшук. Третій фігурант – екс-губернатор Запорізької області Олександр Пеклушенко