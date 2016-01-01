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    Супрун розповіла, які ліки подешевшають до 1 лютого

    • Сьогодні, 11:52
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    В уряді дадуть аптекам 1 місяць, щоб вони перейшли на нове ціноутворення

    До 1 лютого 2017 року буде знижено ціни на ліки від трьох типів захворювань: серцево-судинних, цукрового діабету ІІ типу і бронхіальної астми.

    Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

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    «З 1 січня починає діяти реферування цін на ліки від трьох типів захворювань: серцево-судинні, цукровий діабет ІІ типу і бронхіальна астма. До 1 лютого ціни на ліки по цих 3-х типах захворювань знизяться», - заявила Супрун.

    Вона зазначила, що Україна реферує ціни з країнами-сусідами, і «ціни повинні впасти, при цьому не лише в держзакупівлях, але й аптеках».

    «Ми даємо аптекам один місяць, аби вони розпродали те, що в них є за старими цінами і перейшли на нове ціноутворення. В кожній аптеці буде виписка по згаданих трьох нозологіях: міжнародна непатентована назва препарату та гранична ціна, вище якої не можна продавати препарат», - наголосила в.о. міністра.

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    Джерело: Українська правда

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