Супрун розповіла, які ліки подешевшають до 1 лютого



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В уряді дадуть аптекам 1 місяць, щоб вони перейшли на нове ціноутворення

До 1 лютого 2017 року буде знижено ціни на ліки від трьох типів захворювань: серцево-судинних, цукрового діабету ІІ типу і бронхіальної астми.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

«З 1 січня починає діяти реферування цін на ліки від трьох типів захворювань: серцево-судинні, цукровий діабет ІІ типу і бронхіальна астма. До 1 лютого ціни на ліки по цих 3-х типах захворювань знизяться», - заявила Супрун.

Вона зазначила, що Україна реферує ціни з країнами-сусідами, і «ціни повинні впасти, при цьому не лише в держзакупівлях, але й аптеках».

«Ми даємо аптекам один місяць, аби вони розпродали те, що в них є за старими цінами і перейшли на нове ціноутворення. В кожній аптеці буде виписка по згаданих трьох нозологіях: міжнародна непатентована назва препарату та гранична ціна, вище якої не можна продавати препарат», - наголосила в.о. міністра.

Читайте також матеріал «Главкома» «Куди зникають безкоштовні ліки та мільярди, виділені на них»

Джерело: Українська правда